面對頂級自助餐市場再創「天花板」餐價，同為以自助餐業態為主力之一的漢來美食，也即將在今年10月在位於南港的台北漢來大飯店開出升級版的自助餐廳。由於是位在五星級飯店內的全日餐廳，業者在規劃上將更訴求空間的舒適性、服務的細緻度和食材的升級，但業者透露不會挑戰天價，仍會以漢來美食一貫的高價值取代高價格，訴求的賣點是「一座餐檯即一家fine dining餐廳」。

漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，年營業額直逼21億，每年到店消費超過250萬人次，一直是網路聲量名列前茅的難訂位餐廳。疫情期，雖然也因為餐廳座位數超過100位而蒙受重大的衝擊，但疫情過後卻也是營業額最快速回升；甚至更大幅超越以往的業態，由此可窺見國人對於高品質吃到飽餐廳的鍾情程度。

漢來美食指出，自助餐型態的餐廳食材成本高；取餐動線長；同一時段用餐人數眾多，想要勝出，靠的就是食材新鮮、料理現做和適當的成本控制。「要讓客人吃得到東西」是品牌總經理劉子銘經常掛在嘴上的話。經營自助餐業態長達20餘年的漢來美食，一向以採購透明化和大宗採購來取得最好的食材和價格，在原物料不斷翻漲的這兩年，漢來海港靠著專業的採購力（長期合約制）抑制食材價格失控，僅管食材成本高居集團全品牌餐廳之冠，但仍能達成獲利目標。

漢來美食升級版自助餐將在9月份開放訂位，並將在來美食APP推出超級優惠方案，預料自助餐市場將會再掀起一波白熱化爭戰。