民進黨籍新竹市立委參選人林志潔18日接受網路節目「94要客訴」訪問，回應網友留言詢問的居住正義問題，林志潔除了細數民進黨政府為居住正義做了哪些政策，更炮轟台北市是全台房價最高、無殼蝸牛最多的區域，直批「清朝穿越來的言行或推卸責任的說法，難以獲得認同」。

林志潔表示，自己雖是選舉素人，但是是立法達人，在她18年學者生涯協助政府修法立法超過幾百條，也常在國會演講或擔任公聽會專家，進出立法院是人生日常。

針對網友提出居住正義的問題，林志潔則是抨擊民眾黨黨主席柯文哲日前在遊行時，指執政黨在居住正義上做得不夠，她認為這個說法是「誤導視聽」。

她指出，房價升高與地方政府的都市計畫和土地政策息息相關，尤其是六都，一般徵收、區段徵收或市地重劃，都會可能影響房價，造成居住問題。

柯文哲曾擔任過8年市長的台北市，是負擔居住成本壓力最大、房價最高的區域，林志潔直批柯文哲在砲打中央之前，應該先反省自己。

林志潔並列舉民進黨在居住正義上努力的大事紀，包含住宅法修正案、租金補貼、平均地權條例等。她說，不是只靠蓋社會住宅或蓋更多房子就能解決居住問題，也要讓人民有錢可買房，所以中央能做到包含在弱勢學生私校補助、房租補貼等，居住正義議題最後要回歸到怎麼幫助弱勢者、創造階級流動的機會。

她表示，在居住議題上，許多事是地方可以做的，譬如在區段徵收的補價地給了地主後，補餘地可以拿來興建青年住宅、平抑房價，或合宜的價格來出租給青年群體和有需要的民眾，而不是標售土地，圖利財團，地方政府在經營市地規畫上，有其應盡的責任。

林志潔說，柯文哲拋出這個問題，卻不反省北市是全台最高房價的地方，這是他主政的城市應該要承擔，但卻不檢討自身，是不負責任的作法，總統參選人應要有平權的概念和帶領社會進步的格局，很多清朝穿越來的言行或推卸責任的說法，難以獲得認同。