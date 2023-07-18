吃過飯去一趟洗手間，小便氣味特別難聞，你是否為此有些心慌緊張？英國家醫科醫師說明，飲食會導致尿液產生「不尋常」的氣味，一般情況下對健康無害。倘若怪味持續多日，應當就醫檢查。

在倫敦執業的家醫科醫師阿齊茲（Semiya Aziz）向英國《每日郵報》說明，飲食導致尿液發出怪味，最常見的「元凶」包括咖啡、蘆筍、香料植物，假如自己當天攝取了這些飲食，無須太過驚慌：

特定食物與飲品會讓人的尿液產生濃烈異味。

★咖啡：阿齊茲說，咖啡豆內含的化合物與抗氧化物，經由人體消化道吸收分解後產生代謝物進入尿液，使得尿液發出怪味。咖啡因也是利尿劑，會導致尿液增加。喝了大量咖啡之後，體內水分會出現脫水情況，尿液裡的代謝物濃度更高，小便氣味也更「濃郁」。

除了尿液飄出怪味，喝太多咖啡對於心臟有害。一杯咖啡的咖啡因含量大約介於80毫克至100毫克。每天攝取咖啡因超過500毫克，會產生焦慮、煩躁、失眠、心跳過快的情形。

咖啡喝太多，尿液的臭味也會更加「濃郁」。（示意圖／Shutterstock）

★蘆筍、大蒜、洋蔥：這3種食材富含甲硫醇（Methyl mercaptan），不僅會讓尿液發出強烈的臭味，也會導致尿色改變。甲硫醇經由人體血液吸收之後經過腎臟系統（腎臟、輸尿管、尿道），就會產生怪味，英國有些人以「腐壞的甘藍菜」形容這種臭味。

不過，根據統計，吃了含甲硫醇的食物之後聞得出這種臭味的人不到5成；也有人分解甲硫醇的速度較快，所以進入腎臟系統的硫化物量不足以產生刺鼻的味道。

★香料植物：讓咖哩發出香味的成分，很可能也會讓你的尿液出現臭味。孜然、薑黃、芫荽（香菜）這類香料，都是讓尿液出現刺鼻臭味的常見禍首。這些植物含有能夠散發奇香的化學物質，能讓美味的菜餚散發誘人氣息，攝食之後會留在體內，即使食材已經消化完畢，這些香料化合物仍會通過腎臟，導致尿液散發難以忽視的味道。