外交部長吳釗燮與美國前國防部長艾斯培應邀接受媒體視訊對話，對於台灣因應中國大陸威脅的策略，究竟應採取嚇阻或是加強溝通？艾斯培認為，唯有建構堅強的嚇阻與防衛實力，才可提供兩岸關係發展與對話的良好基礎；嚇阻與溝通二者並不相衝突。並主張美國政府應重新檢視其一中政策並減少戰略模糊，藉以對中國大陸傳達更強烈明確的嚇阻訊號。

吳釗燮與艾斯培於台北時間17日晚間應邀接受「TVBS Meeting Room」節目主持人余文琦視訊專訪，強調建構台灣自我防衛能力及強化與盟友夥伴關係的重要性。專訪以直播方式進行，並上掛YouTube頻道。

吳釗燮與艾斯培均強調，台灣強化自我防衛能力的重要性，面對中國大陸威脅情事升高，絕不能坐以待斃，而延長兵役的決定正是強化我國國防實力的具體作法之一。

艾斯培肯定我國政府展現捍衛自己國家的決心，並稱延長兵役為一年的決定將向國際社會傳遞正確訊號（Signal）。吳釗燮強調，防衛台灣是國人自己的責任，必須先展現自我防衛的決心，才能獲得國際社會的支持。

有關台灣因應中國大陸威脅的策略，究竟應採取嚇阻或是加強溝通的討論，艾斯培指出，唯有建構堅強的嚇阻與防衛實力，才可提供兩岸關係發展與對話的良好基礎；嚇阻與溝通二者並不相衝突。吳釗燮闡述「台灣不主動挑釁，致力維持現狀」，及「持續強化自我防衛能力」的政府立場。

吳釗燮指出，為因應中國大陸對台的脅迫與孤立，台灣持續爭取國際支持，近來美國、加拿大、澳洲、日本、英國及歐盟成員等理念相近國家一再強調台海和平穩定的重要、反對片面改變台海現狀的立場，而「七大工業國家集團」（G7）峰會及國際間各個峰會場合也一再重申上述立場，即是對中國大陸擴張野心的有效嚇阻。

他說，中國大陸無權干涉台灣與各國建立友誼與互動，更無權妄指台灣與各國強化關係就是挑釁，或任意劃設紅線。中國大陸的地緣政治野心不僅限於台海，更試圖擴及影響力至東海、南海、太平洋及印度洋等地，因此民主國家必須共同合作，抗衡中國大陸的威脅野心。

艾斯培認為，台海40餘年來的權力平衡已因中國大陸的軍事挑釁而改變，因此主張美國政府應重新檢視其一中政策並減少戰略模糊，藉以對中國大陸傳達更強烈明確的嚇阻訊號。

針對台灣半導體產業分散風險的議題，吳釗燮表示，全球60％的晶片及92％的最先進晶片產自台灣，倘台海發生戰爭將造成全球半導體產製斷鏈風險。台灣半導體廠商赴海外設廠，將有助建立全球供應鏈的韌性，至於研發及高階生產技術仍根留台灣，而且台灣數十年發展出的半導體產業聚落仍將無可取代。

另一方面，他說，台灣去年外來投資較前年成長77.9％，凸顯了台灣的實力及市場吸引力，而更多的國際投資也將使台灣更為安全。台灣獲得美國國會兩黨跨黨派的支持，而與行政部門的互動也相當密切友好，相信未來無論美國政府由哪一政黨執政，台美友好的夥伴關係都將持續。

艾斯培也強調，台美間應簽署貿易協議及避免雙重課稅協定，以協助台灣減少對中國大陸的依賴，同時示警應避免中國大陸掌握晶片等先進技術，防止極權國家在飛航、生技、資通訊等關鍵產業中獲得優勢。