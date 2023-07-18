人際關係在職場與生活都是重要一環，有些人天生不善交際，有的人卻能運用技巧操縱人心。《搜狐網》分享5個善於操控人心的星座，他們能迅速察覺到別人的需求，並立即給予幫助，說出對方想聽的話，藉此達到自己想要的目標。

▎天蠍座

天蠍座具有神秘感，善於挖掘別人內心深處，利用魅力和溫柔吸引人，掌控對方的心思與情緒，善於操縱一個人的情感，而且過程循序漸進，就像被洗腦了一樣，不知不覺就被天蠍座牽著鼻子走，他們在感情舞台上能游刃有餘的展現魅力，讓人沉迷其中且無法自拔。

▎雙子座

雙子座口才佳且腦筋動得快，善於用言詞與幽默感操縱別人，在與人相處的過程中，會使用言語抓住對方的注意力，並巧妙地在對話過程中掌握主導權，此外他們總能迅速洞察到他人需求，並滿足對方的期待，因此在職場上常靠著機智言辭達成目標。

▎射手座

射手座追求自由的精神，善於挑戰權威和突破傳統束縛，運用獨立思考操縱他人，面對感情總是表現出不羈的一面，大剌剌的行事作風，引導許多人追隨他們的腳步，甚至用熱情與魅力讓別人迷失方向，他們在職場上也會運用才華與個性帶領同事行動。

▎獅子座

獅子座非常有自信，個性相當張揚，擅長用領導能力操縱他人，進入一個新環境時，會透過自信魅力引人注意，讓別人對他們產生興趣，在進一步的交流過程中，獅子座會展現出領導才能，職場上如魚得水，靠著領袖能力帶著團隊向目標前進，成為他人的榜樣。

▎處女座

處女座做事追求完美，行動前會先擬定縝密計畫，並善於利用洞察力操縱人心，與人相處時能迅速發現對方的弱點與需求，並透過無微不至的關懷與幫助，讓對方產生依賴感，達到操縱人心的效果，而處女座面對家庭善於管理與組織，讓家人按照自己的計劃行動。