大陸女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，被官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，還一度淪為劣跡藝人，遭封殺多年，直到前段時間到海外尋覓其他機會，以電影《綠夜》強勢回歸影壇，在坎城影展大放光彩，被視為復出大成功；豈料，范冰冰自創美妝品牌近日驚傳侵權糾紛，已遭告上法庭。

綜合陸媒報導，范冰冰與范美麗化妝品貿易公司、瑩特麗科技有限公司近日遭美顏秘笈化妝品開發公司提告，指控他們涉及商標權侵權，全案將於25日在江蘇蘇州工業區人民法院開庭；而范美麗就是范冰冰自創美妝品牌「Fan Beauty Secret」專營，范冰冰是否出庭引起關注。

范冰冰不久前才在坎城影展綻放光芒，每天換上不同的造型都掀起時尚圈討論，新作品也獲得高度肯定，讓粉絲終於等到她成功復出；如今再惹上官司，讓眾人都相當擔心是否又影響她的演藝事業，但有鐵粉挖出原告可能不單純的線索，「該公司2023年4月18日註冊了Beauty Secret商標，註冊成功後立刻起訴Fan Beauty侵權」，感嘆范冰冰創業路不太順利。