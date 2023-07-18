民進黨全代會16日落幕，黨主席兼總統參選人賴清德喊出，自己站上投手丘會穩穩投出每一個球、確保球賽勝利。但媒體披露，賴清德的「老南男」3人組決策圈太小，讓扁朝幕僚3人組淡出核心圈。且在黨內頻頻發火，日前聽到「金孫」2字竟爆氣用激烈語氣反駁，強勢性格成為隱憂。

根據《菱傳媒》報導，賴清德民調始終難以突破4成，黨內質疑，賴清德本人加上競辦總幹事潘孟安、黨秘書長許立明，「3個老南男」的決策圈狹隘，只有長期經營台南、高雄、屏東的經驗，並不熟悉全國選戰節奏與模式。前總統陳水扁曾經倚重的3位幕僚邱義仁、馬永成、羅文嘉之前早投向賴陣營，但現在卻都已淡出核心圈，對外自謙「客卿」，無法多做改變。

該報導引述黨內人士披露，賴清德定於一尊後，強勢性格展露無遺，在過去幾次的黨務主管會報上，對於短影音成效、國際局勢、媒體輿論等問題，都曾經震怒點名黨務主管。黨內人士憂心，賴清德的強勢性格對於選舉整合，恐成為阻力。

報導中還引述知情人士轉述，6月民進黨經歷性平風暴後，一名婦團代表座談時說，賴身邊應要有可提出諍言的人，而不是阿諛奉承者，提到「大家說你是金孫」時，賴清德竟如遭碰觸「逆鱗」，當場以強烈語氣反駁「我要讓你知道！」令現場氣氛尷尬。另一位代表建議可在LGBT議題多著墨，賴清德則堅定地說「你們可能都不認識我！」並立刻播放他台南市長期間在議會備詢的影片，，要讓現場人士知道他過去做了哪些事。

在場人士直言，可以感受到賴清德要捍衛自己，也可感受到賴清德想讓各界理解他的努力，但即便如此，說話技巧與態度應可溫和一點，不要讓外界好意付諸流水。