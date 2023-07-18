根據監視器畫面，張婦雖繫繩帶西藏獒犬外出，但未帶嘴套。（新北市保處提供）

新北市動保處今年2月間接獲通報，中和區簡姓民眾牽愛犬狐狸狗「哈尼」外出散步，在巷口遇65歲張姓婦人牽著1隻西藏獒犬，獒犬即上前追咬哈尼成傷，簡男雖立即將愛犬送往動物醫院治療，但3天後仍搶救無效。動保處向轄區警方調閱藏獒飼主資料及監視器畫面，經約談張婦到案說明，以違反動物保護法裁處張婦11萬元罰鍰，並參加動物保護講習。

據了解，當日簡男牽著愛犬哈尼出門散步，在家門巷口遇到張婦也牽著體型壯碩的西藏獒犬散步，詎料，獒犬一見哈尼就追咬不放，哈尼疼痛哀鳴不止，簡男著急從藏獒嘴下搶回愛犬，立即開車將愛犬送醫，家人得知後遂通報警方及動保處。由於哈尼直腸被藏獒咬破，腸道穿孔導致腹膜炎，3天後不幸死亡。

動保處向中和警分局調閱藏獒飼主資料及監視器畫面，通知張姓婦人到案說明，張婦起先否認飼養的獒犬闖禍，但經動保處人員出示監視器畫面及動物醫院診斷證明，張婦才無法抵賴。

動保處以飼攻擊性犬隻未戴嘴套、未絕育及名下其他犬隻經稽查無施打狂犬病疫苗，依動保法及動物傳染病防治條例，裁處張婦11萬元罰鍰，並參加動物保護講習。

動保處呼籲，飼主帶攻擊性犬隻出門應戴上嘴套及繫繩，以避免觸法，在路上發現犬隻頸背毛豎起、耳朵向前豎起、尾巴僵硬或搖擺、露齒低吼等欲攻擊狀態時，謹記「三要一不」口訣，要拉緊飼犬牽繩或抱起小型飼犬、要使用隨身物品遮擋、要緩慢後退遠離現場；不可做出尖叫等刺激犬隻行為。如不幸遭咬傷應立即至醫院消毒傷口並評估接種狂犬病疫苗，並檢具醫院診斷證明書及相關事證通報動保處。