23歲高男與廖女交往，獲知女友與45歲潘姓男子藕斷絲連，2男今年3月21日在廖女住處「談判」，但一言不和持刀互砍，潘最後被削掉耳朵大失血，送醫搶救9天不治身亡，士林地院列為國民法官參審案件18日開庭，法官認為高說詞避重就輕，且案發後曾串供說潘是輕生，有逃亡之虞裁定續押、禁見。

士檢起訴指出，25歲廖女與23歲高男交往，但與潘男仍有聯繫，2男後來發現彼此存在，案發當天約在廖女北市安康路的住處談判，雙方最後拿刀互砍，潘因耳、手、頸部身中多刀大量出血，送醫搶救9天後仍宣告不治。

士檢依殺人罪起訴後，士院列為國民法官參審案件，18日召開強制處分庭，高庭榮聲稱當時兩人一言不合動手，他印象中「只揮了2刀，不是10刀」，強調並沒有想致對方於死。

檢方指出，案發後高男與廖女，以及2名證人串供，對警方表示被害人是吵架後激動自殺，且高還因詐欺案被通緝，遭大安分局警方逮捕，此外此案有國民法官參審，廣受社會關注，足認高有逃亡之虞，建請法院續押。

士院法官認定，高所涉為5年以上有期徒刑重罪，對犯罪情節前後供述不一，說詞避重就輕，確有逃亡可能，裁定羈押並禁止接見、通信。

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