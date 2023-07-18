好萊塢罷工事件持續延燒，越來越多知名演員加入行業，喬治克隆尼、蘇珊莎蘭登以及在《復仇者聯盟》中飾演浩克的馬克魯法洛也出來聲援，馬克表示：「也許是時候我們開始支持獨立電影了！」而前派拉蒙集團的總裁迪勒也喊話：「希望盡快結束罷工，若繼續拖到聖誕節後，好萊塢經濟將面臨前所未有的危難。」
知名演員加入讓大家對罷工越來越有信心，例如影后荷莉貝瑞、影帝尼可拉斯凱吉，他們都公開表示這次罷工的支持。不過壞消息是，迪士尼CEO羅伯特艾格羅日前才公開抨擊：「這些罷工支持者的想像都不切實際」，逆風的說詞讓他被罵翻。現在資方、勞方硬槓完全沒有緩頰的餘地，罷工結束之日遙遙無期。
你所喜歡的電視劇、電影，都深受其害！無論是《阿凡達》續集、《死侍》續集，或是影集《怪奇物語》，這些作品現在都在前製、拍攝階段，如果罷工持續延燒，這些作品很有可能會一延再延，更糟的甚至會以品質低劣的方式上映、播出。
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