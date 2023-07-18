裕隆集團、嚴慶齡工業發展基金會支持台灣學子造車夢想，連續三年支持「FST台灣盃學生方程式聯賽」，這場台灣最高規格的大專院校工程賽事，今（18）日在台中麗寶樂園卡丁賽道上正式開跑，來自全國優秀學生車隊台大、陽明交大、成大、台科大、北科大、屏科大，以及清大車隊參加，歷經一年準備，從無到有打造方程式賽車。裕隆集團今年擴大贊助力道，現場與同學產業分享汽車業最新產業知識，同時，邀請集團旗下裕隆汽車、裕隆日產、中華汽車等企業聯合策展，展現裕隆70年造車夢想，鼓勵青年投身汽車產業、探索交通革新的無限可能。

國內第一個學生方程式賽車比賽「FST台灣盃學生方程式聯賽」於今年 7 月 16 日至 7 月 18 日正式邁入第三屆，今年參賽的隊伍包括成大、陽交大、台大、北科大、臺科大共 5 所學生方程式校隊，各校車隊皆拿出籌備一年的車輛前來迎戰。今年賽事分成「設計文件審查」、「現場檢驗車輛」、「賽道動態競賽」三大項目，比照國際FSAE規則，以機械電力檢驗、傾斜、淋雨、煞車等測試，把關學生製造的車輛安全性，並以計時賽、耐久賽等動態項目，檢視學生工程設計與開發能力。經過兩天半的車輛檢測，今(7／18)日開放通過安檢的車隊進行動態測試。

FST聯賽賽方表示，每年賽事對於FST皆是新的突破，也邀請各領域的企業單位一同參與，支持學生車隊能超越自我」。學生賽車隊在台灣發展不易，做一台車除了要有工程知識，還需要跨領域資源整合與技術學習，這仰賴社會與產業的大量實務指導與鼎力支持。引進FSAE國際規則的同時，賽方的目標是陪伴學生車隊成長，同時，鏈結企業加入，為企業、學校、學生三方搭建的交流平台。

嚴慶齡工業發展基金會陳元龍秘書長在出席開幕儀式上致詞表示，嚴慶齡工業發展基金會以嚴慶齡創辦人以汽車發展工業的初衷，自 1970 年代創立到現在，持續連結「產」與「學」，投入培育台灣汽車人才的企業社會責任，支持工業學術發展，過去成立台大嚴慶齡工業研究中心、成大的嚴慶齡工業技術研究發展中心，和陽明交通大學等各大院校長期合作，提供獎助學金支助有熱情的人才，希望讓有夢想的學生，有追逐夢想的能力與實力。

裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會特別擴大贊助今年聯賽，提供獎助鼓勵大專團隊參賽，今日也安排中華汽車副總經理錢經武在產業分享會上與年輕學子交流，此外，集團特別集合嚴慶齡工業基金會以及集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產、納智捷，以及鴻華先進等企業攤位，規劃了台灣汽車工業發展70周年策展，現場展示NISSAN X-TRAIL e-POWER、中華菱利電動車E300 、eMOVING旗下電動機車以及鴻華Model T電動巴士，讓與會的年輕朋友，更了解汽車最新趨勢，激發未來工作對汽車、工程、科技方面的想像與熱情。