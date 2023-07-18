受到新冠病毒疫情影響停辦，睽違2年的「112年基隆市環保志工群英會」，8月19日將在基隆市立體育館舉行初賽。基隆市環保局表示，即日起至7月24日開放初賽報名，參加者須為本市相關環保志工，且需滿40歲以上，獎品總價值超過6萬元，競賽奪冠隊伍將代表基隆市參加環保署10月在台南舉辦的全國決賽，替本市爭取最高榮譽。

環保局指出，基隆市目前有68支環保志工隊，以往參加「環保志工群英會」初賽的報名狀況都很踴躍，而環保局8月19日將在基隆市立體育館舉辦初賽，準備豐富獎品總值超過6萬元，活動現場也有充滿知識又有趣的環境教育宣導攤位，讓大家運用環保知識將獎品帶回家。

環保局說，環保署規定全國賽各縣市代表隊的志工選手，必須年滿40歲以上，本市初賽希望民國72年10月29日（含）前出生的環保志工踴躍組隊參加。初賽分成資源灌籃高手、環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王共4項競賽，是以環境知識為題目，讓參賽選手回答，各競賽項目參與人數上限是15人，參賽人員可同時參加各項競賽，並限定不能跨隊參賽。

歡保局邀請市民朋友共同參與，一起學習環境教育知識，將環保意識落實到生活中，同時給予環保志工們加油打氣。而欲報名本項活動的環保志工隊夥伴，可洽基隆市環保局人員。