全國各縣市目前都出現公車司機荒，台中市議員楊大鋐表示，不少民眾向他陳情，台中公車班次異動頻繁，每天都不一樣，非常困擾。公捷處表示，台中實施自動稽核，只要脫班必會懲處，目前正在研擬提高每公里合理營運成本，盼能藉此吸引司機回流。

楊大鋐表示，有民眾向他反映表示，近來發現公車班次異動頻繁，質疑是否因司機不足，業者為穩定發車而將部分班次砍班。公捷處表示，目前是適用暑假班表，暑假每天開出的公車班次數約有7700班，非暑假期間則有7900班左右。

楊大鋐指出，除了補足司機的人力外，給公車業者的運價也多年未調，應考慮調整，另，台中市很多公車熱門路線不僅重複性高、時間重疊，應重新檢討分配，讓公車有效率地發車、做最有效率的接駁。

公捷處指出，全國都遇到公車司機荒的問題，因前幾年疫情期間運量不足，影響薪資，不少司機流往物流業，現在疫情結束，因開公車心理壓力相較載貨大，沒有足夠的誘因吸引司機回流，目前台中約短缺250個司機。

在司機荒的情況下，各單位祭出分案，包括公路總局補貼司機受訓相關費用、業者受訓期間給付半薪等，公捷處表示，目前已初步研擬調整每公里合理營運成本方案，將每公里合理營運成本提高，順帶要求業者提高司機的薪資，討論完備後送市區客運審議委員會，審議通過就能實施，預計最快年底前會有調整。

公捷處長張應當坦言，目前公車脫班的狀況還是存在，台中實施電腦自動稽核，都會懲處相關業者，台中公車共有239條路線，疫情前每天發車8000多班，疫情後運量大概回升7成，至於路線部分，長期都有做檢討，也要求申請黃金路線的業者需搭配跑偏鄉路線。