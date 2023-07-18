國內基因定序廠基米（4195）宣布，與美國Wyzer Biosciences, Inc.（簡稱“Wyzer”） 簽署策略合作暨股權交換合約，總額288萬美元（約當新台幣8,928萬元）。透過本次股份交換，雙方建立長期緊密的夥伴關係，整合彼此資源、強化雙方競爭力，共同拓展美國市場並搶進國際供應鏈，擴大發揮營運綜效，創造多贏。

根據合約，基米將以現金與發行新股為對價，向Wyzer主要經營團隊及其大股東取得16％股權（139.68股），其中40％為現金支付115.2萬美元（約合新台幣3571.2萬元）。另60％由基米採股份轉換方式，預計發行新股2,338張（佔發行新股後實收資本額3.19％）進行股份交換；換股比例為每1股Wyzer普通股，換取基米發行的新股16,738股與現金255,670元，目前暫定股份交換基準日為112年11月13日。

基米董事長周孟賢表示，Wyzer是一家總部位於美國波士頓、提供全方位客製化服務的基因定序公司，包括Sanger定序、NGS次世代定序及DNA樣品處理等。雙方過去曾有業務往來，很高興這次能有深化合作的機會，借重Wyzer紮根當地超過10年以上的豐富經驗與行銷網絡，相信會是基米在美國市場的最佳戰略夥伴。

基米致力於研究基因定序並深耕科學研究領域多年，應用市場涵蓋農業技術、物種繁殖到疾病預防，堪稱國內最大商業基因體定序公司，並同步發展精準醫學基因檢測，提供個人化醫療等服務。

周孟賢指出，大波士頓地區是全球生技產業重鎮之一，總人口不到500萬，卻匯聚美國最多的頂尖大學與教學醫院，如哈佛、麻省理工大學（MIT）等，以及全球前十大藥廠與醫材廠商幾乎也有進駐，如輝瑞、賽諾菲、諾華、羅氏等。基米已將美國市場列為未來幾年的重點發展方向之一，因此鎖定波士頓地區積極布局，董事會也通過設立美國子公司，未來將持續尋找合作機會，加速基米從基因定序擴大到核酸、胜?等代工服務市場的轉型成效，增添成長動能。

Wyzer財務長楊泗林說，很榮幸與基米建立長期合作關係，透過本次的共同投資與股份交換，雙方將分享彼此技術、資源和市場經驗，未來並將攜手探索新產品開發與市場推廣，不但可降低市場風險，更有助擴大雙方的營運規模與市場份額，實現互利共贏。