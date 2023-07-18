世界氣象組織指出，全球日平均氣溫7月以來已3度打破紀錄，平均溫度達攝氏17.23度，估計可能是地球10萬年來首見最熱溫度；而16日中國大陸新疆地區更達到驚人的攝氏52.2度。為因應持續嚴峻的氣候變遷，環保署與各部會攜手研擬第三期「國家氣候變遷調適行動計畫」草案，推出125個行動計畫，以科學為基礎強化調適能力。

據國科會IPCC氣候變遷第6次評估報告科學點摘錄與台灣氣候變遷評析更新報告指出，台灣年平均氣溫於過去百年約上升1.6℃，過去60年少雨年發生次數明顯增加，暴雨強度與頻率均呈現明顯增加趨勢。為降低未來可能造成危害，受衝擊領域主管部會均提出提升環境調適能力、強化脆弱族群調適韌性、城鄉地區導入多元調適策略及強化水資源系統管理等調適策略。

第三期「國家氣候變遷調適行動計畫」由環保署於去（111）年邀內政部等16個部會共同檢視歷年調適執行情形，參酌國內外最新氣候變遷科學資訊，融入「氣候變遷因應法」調適專章條文內涵，並建立跨域整合平台，及推動「以自然為本」調適行動方案等。