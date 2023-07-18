民眾黨總統參選人柯文哲今(18日)接受廣播專訪，談及鴻海集團創辦人郭台銘時，柯直言「併購說」有讓幕僚嚇到，提到郭就趕快逃。柯文哲競辦發言人陳智菡也坦言，柯文哲認為每個人都有一次騙他的機會，但「(郭台銘的)併購說的確就是最後一根稻草」，也提到從藍營徵召時，郭說自己能整合柯文哲開始，許多郭、柯見面的新聞都會很快被跑藍營、郭陣營的記者曝光出去。

陳智菡今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲是很Open-mined(心胸寬)的人，對於任何人要來找他，都認為「每個人都有一次騙他的機會」，即便對方的背景有疑慮，柯也與人為善、心存善念，不相信所有人都是壞人，一定有他的優點，所以都願意見上一面。

陳智菡也透露，郭台銘與柯文哲有直接聯繫的管道，但持平而論，每一次郭台銘要拋出與柯文哲見面的訊息時，郭台銘可能會直接打給柯文哲，隨後兩人若有見面，「這個新聞就會很快曝光，通常都不是跑民眾黨的記者出去的，可能都是跑國民黨或是郭陣營」，這在徵召之前就很明顯，因為郭台銘說自己能整合柯文哲，這些新聞就會傳出去。

陳智菡直言，「併購說的確就是最後一根稻草」，在這之前包括郭、柯兩人都去金門，雖然郭台銘有親自致電給柯文哲，澄清沒有講過「併購說」，但當時新聞已經傳了一陣子，柯文哲還是會聽。但這些事情紛紛擾擾，民眾黨還是希望維持選戰的節奏，不要被過多的XX合、大哥先當四年這些東西動搖。民眾黨的支持者非常堅定的支持柯文哲，這件事情還是要站在選民的角度想，特別是在過去沒有比較強而有力的第三勢力，民眾黨對選民一定有責任。

陳智菡說，民眾黨一直強調自己的主體性，但國民黨很喜歡操作藍白合，而且說法非常混淆，「併購、無條件投降、甚麼都有可能、絕對沒可能」，讓她也被繞的很困惑、也不知道誰才是代表國民黨高層。