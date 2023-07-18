民進黨發言人卓冠廷今再批國民黨總統參選人、新北巿長侯友宜滿口「居住正義」，但新北市卻是六都唯一沒有囤房稅的直轄市。對此，新北市政府再次提出說明，新北市2016年就已經修正非自住房屋囤房稅率為2.4％，民進黨議員2018年卻支持將稅率降至1.5％。且新北市空屋率較台南、高雄還低，請民進黨不要再自己打臉自己了。

新北市財政局表示，為落實居住正義，去年3月再將囤房稅條例送議會審議，因議會屆期不續審而退回。市府隨即於今年3月開議前，再一次將修正草案送議會審議，並積極溝通排入審查。

其次民進黨指稱新北市議會國民黨過半並非事實，議會目前66席議員，國民黨32席、民進黨28席，議會目前是三黨不過半。不像民進黨在立法院113席中占64席立法委員，實質過半。因此，囤房稅只要民進黨願意中央修法，落實有效果的居住正義，沒有過不了的法案，各地方政府也只能依中央囤房稅法課稅。

至於推動居住正義如果民進黨真有心，大可以像所得稅全球的反避稅條款（CFC）一樣，訂定更積極的囤房稅，如比照地價稅方式由中央統一訂定全國一致的囤房稅率，就不會有囤房稅地方無法通過的問題。

財政局批，民進黨稱新北空屋數13萬3689戶及新建餘屋1萬6272戶全國最高，很明顯就是利用片面的資訊來誤導民眾，依內政部去年上半年統計資料，新北市空屋率為7.99％，比台南市9.29％、高雄市9.92％還要低。

財政局表示，按照民進黨發言人邏輯，難道民進黨執政縣市也是在鼓勵囤房？這是在打臉綠營執政的縣市嗎？究竟是哪個直轄市的空屋情況更嚴重，顯見民進黨不去檢討自己執政的縣市，反而利用誤導的絕對數字企圖讓民眾產生錯誤的印象，其心可議。因此請民進黨不要再自己打臉自己了。