近年im.B金融詐騙猖獗，民進黨不少政治人物被發現曾與詐騙集團首腦合影，引發輿論批評。國民黨台北市議員游淑慧今(18日)發文表示，她的媽媽遇到了im.B金融詐騙，直言「投資10萬，一年後拿回20萬」的話術，跟蔡政府社宅8年20萬戶跳票，賴清德竟還加碼喊到8年50萬戶類似。

「我媽也被im.B金融詐騙了！」游淑慧提到近年流行的詐騙手法：「妳投資10萬，一年後拿回20萬。…」結果一年後拿不出錢，就再騙說：「你再投10萬，20萬成本，一年後給你50萬。」這樣的劇情，有沒有覺得很熟悉？蔡英文：8年20萬戶。賴清德：再給我8年變50萬戶。

游淑慧質疑，內政部長林右昌今天說「蔡政府已經規劃且興建的部分達9萬5千多戶。」完工戶數呢？怎麼不敢說？因為就0啊！先完工一戶再來吹牛！不服氣？拜託給我們去朝聖，完工的，一戶就好！執政七年還在說將來式？我們要看的是現在完成式。蔡英文，您也遇到詐騙集團了嗎？

網友表示，「真的，有就帶大家去看啊！用嘴巴蓋很會」、「已經騙很久啦」、「詐騙集團的模式，民進黨欺騙台灣百姓是全世界之冠」、「本來就是以騙術騙得政權」、「跟基隆捷運一樣，每到選舉就說要建，建到林右昌都當部長了，還沒個影」、「政治就是高明的騙術呀！」