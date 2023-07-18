MLB美國職棒大聯盟指定場務專家Chad Olsen上周四來到新竹市立棒球場公司進行各項丈量測試。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

MLB美國職棒大聯盟指定場務專家、BV運動草坪事業部總經理Chad Olsen上周四來到新竹市立棒球場公司進行各項丈量測試，市長高虹安18日晚間在臉書發文表示，專家發現包括1、3壘側、全壘打牆等排水溝、紅土區混合材料等多處都有問題，須重新設計與更換。

高虹安表示， Chad Olsen本月13日來到新竹棒球場，嚴謹地在場地內進行各項專業丈量測試，包含球場設施勘查、土壤斷面及級配檢測、底部及自然排水測試、比賽場地規格檢視，全面性檢視新竹棒球場各項細節。

目前已知1、3壘側排水溝須重新設計，後期內推的全壘打牆排水溝也須調整；紅土區域則因混合材料不符恐須全面更換；而在底部為進行排水測試的挖掘過程中，發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，詳細狀況尚待美方完整的檢測報告。

至於大家最關心的球場排水情形，經現場執行土層底部排水測試，外野1處灌水10分鐘和放置30分鐘後，出現積水不退的狀況，甚至到了隔天仍未退。

內野1處發現灌水後水位逐漸上升至特定高度；多數點位於灌水過程都有積水情形，而非馬上洩水；自然排水測試，於外野草皮灌水20分鐘，皆出現靜置30分鐘後積水仍不退。

高虹安說，市府尊重後續專業研判和改善建議，不過Chad Olsen先生告訴市府，可能後續將會有很多工作要做。1個月後，BV公司將出具正式場地報告、提出後續的改善修復建議。

市府為盡可能確保球場品質與安全，必須負責任循序漸進，在接手後的狀態下，將許多現況和問題釐清，透過各領域專家提供協助，努力改善修復球場，只有球場安全，比賽球員和觀賽的市民才能安心。