各部會因應全球科技情勢佈局，國科會今天召開委員會議，審議同意匡列113年歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案請增200億元，計匡列中央公務經費合計1438億元，以因應全球科技情勢佈局。

國科會委員會議今天通過113年度政府科技預算先期規畫及高齡科技產業行動計畫，並由經濟部提報台灣顯示科技與應用行動計畫推動成果，展現跨部會在顯示科技與相關應用之成果。

國科會吳政忠主委表示，因應國際多變局勢需能超前部署關鍵技術，113年度科技發展計畫除持續實踐5＋2產業創新及智慧國家等科技項目發展外，將積極掌握生成式AI所帶來的機會，帶動全產業創新，也將擴大投入淨零碳排、高齡科技、太空及6G等關鍵議題上。

吳政忠強調，生成式AI等新興科技帶來的規則改變影響，正加速導引革命性產業創新，國科會將據此積極推動全產業的前瞻躍升。此外將整合我國發展上具有優勢之淨零科技關鍵技術，協助國內淨零科技與產業躍上國際舞台。

同時，國科會推廣高齡科技創新，以科技賦能打造高齡者健康、宜居及樂活的生活環境，帶動高齡科技產業發展。國科會也將協調相關部會在5G及低軌衛星通訊基礎上，持續投入太空與6G次世代通訊前瞻布局。

吳政忠說，113年度政府科技計畫先期作業，各部會因應全球科技情勢佈局，申請經費為1643億元，經本次委員會議審議同意匡列113歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案請增200億元，計匡列中央公務經費合計1438億元，國科會將依審議結果陳報請行政院同意。

此外，在跨部會「台灣顯示科技與應用行動計畫」的推動下，已展現成果，除促進研發投資超過118億元外，可望創造1200億元年產值，進而帶動顯示產業產值從2022年1.27兆元推升到2030年2兆元。吳政忠表示，顯示產業面對2030年的挑戰，應持續布局先進技術，發展台灣具有產業優勢的顯示系統技術。