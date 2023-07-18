南韓媒體報導，聯合國盟軍指揮部（UNC）18日說，一名參觀南北韓之間的板門店共同警備區域的美國公民，在未經授權的情況下，從南韓一側越過軍事分界線前往北韓，並已遭北韓當局拘留。

綜合韓聯社、英國廣播公司周二（18日）報導，這名美國公民當天在南韓與北韓交界的非軍事區（DMZ）參觀時越界進入北韓。聯合國盟軍指揮部並未詳細說明此人的性別與其他細節資訊。

負責監督非軍事區內的活動的UNC透過推特發文表示：｢我們正與北韓人民軍總參謀部（KPA）對應窗口交涉以解決此事。」

UNC說明，這名美國公民當天參加板門店共同警備區（JSA）團體參觀行程時進入北韓，推估已遭北韓居留。英國廣播公司已向美國國務院詢問此事，尚未獲得答覆。

南韓《東亞日報》引述南韓軍方消息指，越界進入北韓的這名美國公民為男性，身分是休假中的美國陸軍士兵。韓媒報導，這名美國陸軍二等兵崔維斯（King Travis），當天參加由聯合國組織的導覽團參觀南韓這側的板門店共同警備區，當地時間下午3時27分越界進入北韓。這個團體行程始於下午2時30分，下午4時結束。據悉南韓、北韓軍方與美軍對此均大感意外。南韓軍方已提高戒備，但北韓軍方動態尚無異常。