澳大西南部的維多利亞省(VIC)在計算財務狀態後，因預算超支而取消2026年大英國協運動會(The Commonwealth Games)的主辦權，這令大英運動協會(CGF)感到苦惱，可能面臨停辦。

BBC報導，維多利亞省是澳洲的主要省份之一，最大城是墨爾本，人口僅次於新南威爾斯。該省在2022年4月願意主辦運動加入之前，CGF一直在努力尋找主辦方。

但是澳洲總理表示，預計成本現在已經增加了兩倍，對於國家來說確實太多了。

CGF對於維省的取消感到非常失望，只能在剩下時間於尋找替代方案。

大英國協運動會是一項綜合運動會，每四年舉行一次，在過去歷史上，只在第二次世界大戰期出現停辦。參賽者必須來自大英國協56個成員國，主要國家包括英國、加拿大、紐西蘭、澳洲、印度、巴基斯坦、馬來西亞、南非等等。

維省省長安德魯(Daniel Andrews)說，原本估計舉辦成本是26億澳元(約549億新台幣)，這樣的支出還可以接受，但是重新評估後，為期 12 天的賽事預計耗資將超過60 億澳元(約1266.5億新台幣)，這樣的新數字實在太昂貴，無法獲利，而且是預計經濟效益的兩倍多。

中途叫停之後，政府仍將會完成體育場的改進工作，至於選手村建設與交通動線的改變會叫停。

安德魯表示，目前草擬的替代方案之一，是縮小規模，將比賽場地都集中到墨爾本，這樣可以節省很多成本。

他補充說，維省已經與CGF方面連夜舉行了會議，也獲得相對正向的肯定。但是GCF的回復是「他們對這一決定感到措手不及。」

維省反對黨領袖約翰•佩蘇托(John Pesutto)表示，這一決定是「巨大的恥辱」，對於國際聲譽「有巨大損害」。

GCF駐澳洲代表對此表示同意，稱所稱的成本飆升是嚴重誇大其詞，並表示，要是維省沒意願，會將盡力尋找其他地方舉辦。

澳洲是英聯邦國家當中最富裕的，他們舉辦過5次英協運動會，墨爾本在2006年就舉行過，2018年在黃金海岸舉行。

不過，近年來，願意舉辦的地方已愈來愈少，紐西蘭就表示他們沒有意願。最近幾次的英協運動會幾乎都是在截止前夕才決定，比如2022年原訂是南非城市德班(Durban)，之後卻遇到資金問題而被取消，緊急交給英國伯明罕(Birmingham)舉行，這才沒出現「開天窗」。