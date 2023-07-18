內政部長林右昌18日在回應社宅話題時表示，他在基隆市長任內時，已經在七堵區去年完成社宅規畫並簽約完成，另外還有一塊基地也在七堵，但很可惜現任基隆市長謝國樑要做其他用途使用。

對此，謝國樑表示，林右昌所提到的兩處社會住宅，包括了位於七堵台鐵調車場旁的「光明安居」社宅，以及位於陽明海運旁的「正明安居」社宅。其中，光明安居社宅已經完成了發包，準備興建。

謝國樑說，他要肯定前市府在社宅興建的努力推動。他最近有拜訪內政部次長花敬群，說明台肥位於東明路六合停車場的基地可直接拿來作為基隆市第2處社會住宅，也與花敬群討論到，位於暖暖區源遠路上的「惠明新村」也很適合興建社會住宅，會在這2處地點選定1處，作為基隆市第2處社會住宅。

透過這樣的方式，將原本的正明安居社宅，移做航運產業的總部，跟陽明海運一起，做為總部專區。謝國樑強調，基隆很需要就業基地，就業與社宅要均重，因此第二處社宅應會在六合停車場或暖暖惠明新村。

據了解，已經完成發包，位於七堵台鐵調車場旁的光明安居社宅，基地面積共有7198.97平方公尺，規畫總戶數450戶。房型包括套房、2房及3房，分別有247戶、128戶及75戶，另外也規畫了托嬰中心等附屬設施。

至於林右昌口中遭移用的正明安居社宅，基地面積有6793平方公尺，由內政部的國家住宅及都市更新中心斥資新台幣3.2億元，向國防部眷改基金以及少部分私人畸零地完成購地，總戶數及房型還在規畫中。