地中海風格的花藝品主花為黃玫瑰與白玫瑰，呈現出夏日地中海的清新感。（台北新板希爾頓酒店提供)

「希式雅舍養成班」花藝課程體驗除了體驗手做花藝，還可品嚐雙人份的花藝下午茶。（台北新板希爾頓酒店提供)

疫後第一個暑假，原本受疫情影響而擱置的活動紛紛動起來，星級飯店也推出期間限定的特色活動，衝刺暑假檔期業績。台北新板希爾頓酒店恢復停辦2年的「希式雅舍養成班」花藝課程體驗，讓民眾舒壓解憂。南港老爺行旅首度攜手ROJO咖啡職人，於今年暑期推出「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」活動，培養青少年對咖啡的獨特品味。

地中海宛如天堂般的風光令人著迷，趁著暑假來到，台北新板希爾頓酒店館內的「SociAbility逸廊」8月起至9月30日推出浪漫的「希式雅舍養成班」花藝課程體驗，8、9兩個月共4個梯次，業者邀請花藝老師教授報名者創作地中海風格的花藝品，課程加贈雙人下午茶1套。

雙人下午茶內含香芒鮮蝦塔、堅果風味起司球、酪梨脆培根杯、BBQ 雞肉烤串、夏季三重奏（水果蛋糕體／香蕉百香果奶餡／新鮮鳳梨）等精緻小巧的鹹甜點，加上繽紛的飲品，視覺與味覺都呈現出夏日地中海的清新感。從質感花藝到特色美食，讓民眾沉浸在浪漫的「希」式氛圍裡。提前兩周預訂享85折優惠。

此外，業者加碼釋出優惠活動，凡消費滿2000元即可參加輪盤折扣活動，最高可現折600元，再贈送精美馬卡龍4顆；購買三明治系列產品即可挑選免費享用美式咖啡或花茶二選一。

「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」活動，邀請國二至大一的學生們參與。（南港老爺行旅提供）

全台首創「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」將於8月1、2日在台北南港老爺行旅舉行。（南港老爺行旅提供)

全台首創「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」將於8月1、2日在台北南港老爺行旅舉行，邀請國中二至大一的學生們參與，為期兩天一夜的活動，課程內容以互動體驗為主，透過嗅、味覺的感官開發，帶領青少年學員探索豐富多樣的咖啡風味。

「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」活動，手沖課程器具全程採用世界咖啡賽指定品牌Brewista，讓學員的手沖起手式與世界賽選手同步。期盼藉由這次活動，達到傳承、環保及永續的活動宗旨。學員報名後，將獲得南港老爺行旅一泊四食住宿、課程教材、茶點、講師指導、保險以及學員專屬大禮包等。報名時間至7月20日截止，1人獨享價格20000元；兩人同行價37000元。