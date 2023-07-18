一名女網友最近發文「妹妹的房間是垃圾屋」，引發熱烈討論，隨即有男網友分享堂妹房間也有類似的可怕情況，甚至莫名其妙冒出4隻超巨大的土撥鼠，嚇得堂妹暴哭，家人更直接把堂妹和土撥鼠關在一起，大吼：「自己養出來的自己處理！」至此以後，堂妹才學會維持房間的整潔，一直到堂妹上大學後，4隻土撥鼠的真正來歷終於揭曉，讓眾網友看了忍不住爆笑。

一名女網友在論壇《Dcard》以「妹妹的房間是垃圾屋」為題發文，透露自己和妹妹分別住在2樓的兩個房間，妹妹房間堆滿垃圾，門只能打開一個小縫隙，「剛好人可以擠出來」，門後則是堆積如山的垃圾袋，就連床都被淹沒，「勸也勸不聽」。

貼文一出，有男網友分享經驗，「跟我堂妹以前一樣欸！」表示某天叔叔實在受不了堂妹髒亂的房間，趁堂妹上學時，衝去友人經營的寵物店，租了4隻超巨大的土撥鼠，偷偷放到堂妹房裡，「回家後她嚇到差點往生」，而叔叔則使出全力抓住房門，不讓堂妹逃出來，大吼：「自己養出來的自己處理！」

該名男網友表示，聽說堂妹嚇得當場暴哭，甚至一度過度換氣，叔叔才趕緊開門進去救人，而堂妹真的以為這4隻土撥鼠是因為房間太髒亂才從外面跑進屋內寄居，至此之後都會努力維持房間整潔，直到她大學三年級時，叔叔才坦承4隻土撥鼠的品種和來歷。

這則留言讓眾網友笑翻，引來超過8千個讚，直說：「笑爛！這招好讚」、「真的好方法，比起幫她收拾，不如讓她真的有心自己整理」、「土撥鼠有辦法在極端環境生存嗎」、「土撥鼠感覺很無辜，還要聽堂妹在那邊吵XD」。原PO也回應，「我以前還以為她那個程度是有什麼囤積症，可能得看心理醫生，沒想到是4隻土撥鼠一個下午就能簡單解決的事情」。