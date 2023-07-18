證交所訂7月26日除權息基準日 18:542023/07/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所今（18）日召開董事會，訂7月26日為除權息基準日，證交所6月21日股東常會已通過擬將配發4元股利（股票股利1.3元、現金股利2.7元）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所7日審議鴻華先進股票創新板上市案 聚鼎違反重訊及內控 證交所開罰20萬元 證交所官網首頁全新改版 為國際盃競賽再加分 #證交所 #除權息 #基準日 #日召開董事會 #日為 也許您會感興趣 推薦閱讀 如興延遲申報重訊 證交所開罰10萬元違約金 17:222023/07/05 財經 光聖第二季營收加溫 除權息前股價衝11個月新高 11:442023/07/17 財經 疫後就學貸款44.3萬人獲補助 7／10日起以簡訊通知 10:092023/07/09 生活 證交所19日審議聯策股票上市案 19:532023/07/17 財經 《證交所》證交所創新板主題式業績發表會 新登場 07:472023/07/03 財經 大考中心主任懸缺3個月 陳文章：21日召開董事會決定 16:042023/07/06 生活 六方科-KY將於7月31日以66元上市掛牌 21:512023/07/17 財經 證交所減碳首部曲 「衣」起再生減碳護地球 20:112023/07/14 財經 林修銘展望下半年 外資將持續流入台股 19:272023/07/10 財經 證交所：證券商資安以零容忍為目標 20:412023/07/14 財經 《台北股市》證交所發表新企業識別 8/7碳權交易所、創新板指數登場 12:282023/07/03 財經 《證交所》聯策明上市審議 07:572023/07/18 財經 《證交所》投資資訊中心今上線啟用 結合ESG InfoHub提供一站式服務 11:182023/07/12 財經 證交所推出ESG Infohub 提供完整永續投資資訊 12:542023/07/12 財經 《產業》碳交所今召開發起人會議暨董事會 林修銘擔任董座 11:082023/07/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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