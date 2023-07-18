社交全面回歸下，百貨餐廳在假日可是一位難求，餐期幾乎9成以上或全滿，不少熱門餐廳也需一個月前先預訂，看好餐飲市場是今年百貨成長幅度最高的業種，百貨業者也升級App餐廳訂位服務體驗，甚至結盟館外周邊商圈店家，一個App就能搜尋周遭相關餐廳、即時訂位候位，還能累點換優惠，打造商圈永續共榮。

新光三越今年上半年餐飲業績成長超過3成，領先其他業種，也帶動來客數的成長。新光三越台北信義新天地觀察，通常假日熱門的餐廳有潮品集、橘色涮涮鍋、初魚鐵板燒、黑武士火鍋等，以上要在一個月前訂位較保險；另外年輕客群多的信義新天地A11，像是輪輪1976和食茶酒駛，因有列車主題裝潢，拍照打卡很受歡迎，包廂在晚餐餐期都需要約2周至1個月前訂位，是年輕人很愛的聚餐熱點，還有人氣早午餐M One Cafe A11，也需提前約1個月訂位。

新光三越台北信義新天地A4潮品集，熱門程度也建議前一個月訂位。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11輪輪1976和食茶酒駅，是年輕人很愛的聚餐熱點。（新光三越提供）

看好餐飲市場需求強勁，新光三越也於2017年首創百貨推出「skm eats美食地圖」App訂候位系統，5年多來新增外帶、外送服務，提供美食一條龍，統計超過5成會員使用過訂候位系統，入座率高達9成，今年上半年全台有85萬筆使用過訂候位系統，尤其以26歲至40歲的女性消費者最愛此功能。

新光三越「skm eats美食地圖」與南西商圈IG熱門打卡店家－好想吃冰串聯合作。（新光三越提供）

新光三越表示，App中的「skm eats美食地圖」能有效集中客群，幫助會員在挑選餐廳上更輕鬆、便利，不僅對於館內餐廳，2018年起也結盟台北南西商圈人氣街邊店，未來將再聯手信義、北車和天母商圈館外優質餐廳，一起提供訂候位服務，目前skm eats美食地圖中，館內超過250家餐飲櫃位、館外逾107家商圈美食，共達357家餐飲名店可一次輕鬆訂位。即日起至8月31日，使用skm eats美食地圖預訂商圈餐廳並消費，可獲LINE集點點數1點，累計3點可兌換skm points 300點，還有機會獲得教父牛排雙人套餐等餐券。