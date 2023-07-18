一名加拿大男子出差返回公司的途中見到一頭駝鹿寶寶，當他停車下來查看時，這隻幼崽拼了命地爬上車子，她遂發現不遠處有一頭黑熊，就在他在協助拯救這隻絕望的駝鹿寶寶後，他就被所屬的石油公司解雇，不過他並不後悔。

Canadian man fired from job after saving baby moose from bear: ‘I couldn’t just leave her’. Mark Skage, worked for AFD Petroleum Inc., was driving home, when he saw the abandoned moose wandering on the side of the road in BC, Canada . 💙 https://t.co/M9YMc4Z0KH pic.twitter.com/YaR8rNG6HQ — CJ4America (@GrammyC4Zone) July 16, 2023

據《紐約郵報》17日報導，在AFD石油公司工作的斯卡吉（Mark Skage），他上個月初在英屬哥倫比亞省駕駛返回工作地點的途中，看到一隻被落單的駝鹿寶寶在路邊徘徊。當他停車並下車時，這隻幼崽急急忙忙爬上他的皮卡車，斯卡吉馬上注意到一隻黑熊就在旁邊徘徊。

斯卡吉在臉書上表示：「離她45公尺外就有一隻黑熊在徘徊。」「她不斷試圖爬上我的公司車，那時我做出了一個決定，我不能就這樣把她留在那裡。所以我把她放在副駕駛座上，開車去城裡尋求幫助。」

他知道這樣做是違法的，因為他具有加拿大戶外卡（Outdoor Card/Outdoormen）的執照背景，不過她告訴媒體說：「在我的內心深處，我只是不能這樣做。人們可以說任何他們想說的。作為戶外生活者，我們談論控制掠食者......黑熊是這些幼崽的頭號掠食者。所以我只是想，『嗯，我無法處理掠食者，但或許我可以試著幫助這隻小幼崽。』」

他告訴該媒體說：「在公路上或自然環境中，從事擄獲野生動物的行為都是違法的。擁有野生動物和運輸野生動物都是非法的。」

斯卡及讓幼崽坐在皮卡車副駕駛座上，隨後給他的主管和當地的保育官打了電話，告訴他們自己的困境，並且給這隻麋鹿起了名字叫做米斯蒂（Misty），並找到一個動物中心照顧她，直到她準備好野放回大自然。」

斯卡吉以為一切都結束了，但他所在的石油公司AFD對他的野生動物救援行動表示不滿。

他說：「公司有不同的看法，認為我與他們的野生動物政策存在嚴重衝突。無論如何，總結來說，他們考慮了所有的選項，讓我離職是最好的選擇。所以我學到的教訓是，AFD可以接受燃料翻覆在整個環境中，但卻不幫助野生動物，」