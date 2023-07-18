韓國女歌手SOMI（全昭彌）14歲時以JYP娛樂練習生身分參與了選秀《SIXTEEN》，混血外型引起注意，最後卻因年齡太小未能出道，後來她參加《PRODUCE 101》以觀眾票選第一的佳績出道，成為限定女團「I.O.I」的C位，I.O.I解散隔2年她才SOLO出道，近日她在節目透露小時候因為混血臉孔遭同學霸凌，更一度和媽媽表示想整型。

SOMI到節目《宋玧妸 by PDC》作客，提到在小時候在國外生活，小學時轉回韓國讀書，大家一開始覺得她的混血外表很特別，都表現得很友好，還推薦她去選學生會長，雖然高票當選，卻讓另一位學生會長候選人不滿，認為SOMI剛轉學就當上會長不公平，非常討厭她，接著開始拉攏朋友一起孤立SOMI，從3年級孤立到6年級，而且對方態度很反復，心情好的時候會跟SOMI玩，但隔天又惡作劇把她的桌子移到別處、把她的借書證撕碎、在鞋袋中放垃圾，甚至罵她是雜種。

（來源／影片取自by PDC 피디씨 YouTube，如遭刪除請見諒。）

那時候的SOMI不知道該如何處理，只能選擇忍耐，甚至跟媽媽表達不想上學、想去整形像一般韓國小孩，後來SOMI爸爸得知後將「雜種」兩字寫在她的腳底，告訴她：「現在雜種已經在你腳下，你踩著它前進。」她主動告知霸凌者行為不對，霸凌者才停止霸凌行為，說著說著SOMI忍不住流淚，她吐露心聲：「喔有點神奇，我以為沒關係了，但再說出來，還是有點……我很傷心呢」，真情實感的表現引起許多網友心疼：「小孩間純粹的惡真的好可怕」、「其實她混得不明顯，但在還沒整型的韓國孩子一起，她真的會很顯眼」。

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