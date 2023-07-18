高雄科技大學18日在那瑪夏移交「永續那屋」。高雄市那瑪夏區長孔賢傑（右五）、那瑪夏民生國小校長顏浩義（右四），以及高科大營建系校友譚本榮（左五）共同出席剪綵儀式。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

高雄科技大學營建系角映義築隊今年來到高雄那瑪夏區， 18日在那瑪夏區民生國小移交「永續那屋」，傳承家屋建築設計精神，未來將成為部落學童沉浸式文化學習的場域。特別的是，今年到偏鄉參與義築的女學生人數首次超越男學生。

那瑪夏區民生國小校長顏浩義表示，那瑪夏在地原民部落是卡那卡那富族，人口400多人，因此今日移交典禮安排民生國小附設幼兒園幼童演出卡那卡那富族族語歌謠，並且與部落耆老一同合唱。

高科大營建系畢業校友譚本榮目前為高科大校友總會長，長期支援角映義築隊的工程，包含提供材料、預先施工場地等。譚本榮說，多年以來的觀察，從早期學生施工經常會有所缺漏，需要華洲營造幫忙補強，如今很高興看見學生逐漸建立完整的工作流程，細節處也有很好的表現。

譚本榮認為，青年帶著所學走入偏鄉社區，動手實作回饋鄉里，是非常重要的學習成長過程，如今在各種工程領域，女性身影也越來越多，包括今年那瑪夏永續那屋的工程，參與的女學生人數首次超越男學生，也展現出專業能力不分性別的好現象。