藝人NONO（陳宣裕）日前遭爆性騷、性侵多名女子，且受害人數超過20名，網紅「小紅老師」也到北檢按鈴提告，不過NONO在宣布暫停演藝工作、「誠心深刻反省」後，就持續神隱，也沒公開道歉，讓外界都相當氣憤不已，對此，命理師沈嶸透露自己通靈後發現，NONO不想認罪的主因就是，「篤定這些受害者根本拿不出證據」。

沈嶸在臉書發文透露，自己通靈後發現，NONO內心根本不認為自己有錯，因此也不想認罪，「他篤定這些受害者根本拿不出證據，認為自己可透過法庭上的攻防擺脫這些指控，等有確鑿的證據才考慮認罪」。

至於妻子朱海君至今仍未對外表態，沈嶸也表示因為她的事業和NONO緊密結合，擔心事業受牽連，所以避免說錯話火上加油，才選擇不表態，目前也不想跟NONO離婚，等官司進一步發展再做打算。

小紅老師今（18日）也透露，收到訊息恐嚇「敢告NO哥就有人處理妳」，因此她在臉書發「不自殺聲明」，並表示已報警處理，強調「筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量。」

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