展場Show gril漂亮身材又好，常常成為眾人目光焦點，不過前AV導演圤智雨爆料4成show gril都有被包養，還有網友在貼文下表示「張舒晴啊，2次在飯局見過他」，這句話讓被影射的網紅張舒晴氣炸，接受《中時新聞網》訪問表示，「明明沒有做這件事，結果卻被誹謗，感覺很差」，也貼出律師聲明，若再有不實指控將請律師協助。

前AV導演圤智雨爆料4成的展場show gril都有被包養，身高超過170的，機率越高，還列出這些人常有的6種特質，包含愛說謊、自私等等，文章引起熱烈討論。想不到有網友在留言區點名「張舒晴啊，有沒有在賣不知道，但2次在飯局見過她」，讓圤智雨也回「哇！是可以講出來的嗎」。

網友爆料有在飯局上見過張舒晴。（圖／翻攝圤智雨臉書）

網紅張舒晴看到後相當火大，發限時怒嗆，「我就請問你哪位，自己接飯局看到長得像的就叫張舒晴嗎」，更澄清自己潔身自愛，平常連夜店都不去。而她今天(18日)受訪表示，「親朋好友都會看新聞，也有很多粉絲私訊我詢問，所以我覺得一定要跳出來澄清，第一時間聽到這件事感覺很差，因為根本被誤會了，明明你沒有做的事情，然後你被誹謗，也許不是指我這個『張舒晴』，但標題那麼大，就是在影射我啊。」

本尊受訪火大回應。（圖／葉宣婕攝）

張舒晴也透露有些朋友看到新聞跑來問他，目前不知道家人有沒有看到，但也不想讓他們擔心，才會決定出來受訪，「最近還有不肖人士用我的照片，換頭成人影片，結果有些人來問我是不是有在賣，或者是不是我的影片外流，所以我對這種事情很敏感，因為根本我沒有拍過什麼成人影片。」張舒晴也貼出律師聲明，強調如果再有不實謠言，將會請律師協助處理。