高晶萍指出，美股17日四大指數收紅，但7月18日亞股跌多漲少。台股收盤指數17,227.91點，下跌106.38點，跌幅0.61％，成交量4,885億元、外資賣超73億元；同時段日本漲0.13％，新加坡跌0.11％、上海跌0.21％、韓國跌0.49％、香港跌1.94％，台股跌幅相對重。

但今年以來，台股表現優於多數亞股。據統計，今年至7月17日止，台股漲幅22.61％，相較日本漲幅24.13％、韓國漲幅17.11％、上海漲幅3.90％、新加坡漲幅0.10％、深圳跌幅0.05％、香港跌幅1.86％、美國道瓊漲幅4.34％，台股表現相對好。

高晶萍觀察，今年以來截至7月17日止，台股集中市場日均量2,581億元，較去年同期日均量2,776億元，減少約7.01％，但同期間新加坡（-17.88％）、香港（-17.02％）及韓國(-7.27％)等亞洲其他市場日均量亦下滑。在信用交易的整戶擔保維持率則為184.33％。

高晶萍強調，台股基本面「尚稱穩健」。今年截至6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57％（加計股票股利為3.66％），國內上市櫃公司今年第一季稅前淨利為6,819億元，且今年截至6月底累計營收約18兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少12.05％，但均為歷年同期第三高。

高晶萍指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。