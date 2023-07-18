儒鴻印尼廠二期產能100萬件，預計今年第四季投產，預估自有產能的年增率可達28％。

儒鴻布營占30％、成衣約70％；其中，布料出貨已在今年第二季率先反彈，單月營收已重返10億元規模。

從儒鴻6月營收分析，營占近3成的布料回溫是最明顯的動能、出貨持續回升。從布的出貨量已增研判，接下來成衣訂單就會成長。

成衣自有產能比重增加與毛利率趨勢一致。儒鴻指出，2022年因出貨量下滑優先滿足自有產能、2023年印尼廠自有產能投產持續改善比重，整體自有產能比例在印尼廠二期投產後，毛利率應可優化。

聚陽自有產能的提升也把重心放在印尼廠；印尼廠一期共有60～80條，也會在今年第四季底開出，在印尼新產能的加持下，市場預估聚陽2024年產能可望有高個位數成長。

疫後商庫存調整，聚陽快速反應接單擴增市占；日系客戶展店積極，美系客戶重返成長，印尼自有產能可望為營運成長及毛利率優化加分。

短急單、自有產能的增加，也讓聚陽今年首季的營收雖呈衰退，不過，營益率卻達15.53％，比去年同期提升1.56個百分點。

冠星越南廠明年第一季投產，自有產能佔比持續攀高，市場預估自有產能率可望由今年的69％，提升到2024年的72％。冠星指出，2024年的毛利率一定會比今年要提升。

全球通膨，品牌客戶下單保守，出貨量減少，也讓冠星自有產能提升、委外生產的比例減少，但也讓冠星今年首季合併營收14.61億元、年減29.57％，不過稅後純益1.58億元，卻創同期新高。