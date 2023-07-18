HAPPY GO鼎鼎聯合行銷宣布，與悠遊卡公司未來雙方將就會員點數、行動支付、會員經營與行銷服務等面向，進行全方位的策略合作，期待透過異業結盟，不僅同步強化會員經營和會員黏著度，更將跨足全台交通場域和各大消費通路，打造便利生活的點金生態圈。除商務的合作外，HAPPY GO也持續倡議永續環保，期待雙方共同推展ESG永續公益合作計畫，預計未來將透過雙方系統串接，將多走路和搭乘公共運具換算成個人的減碳紀錄，鼓勵全民加入減碳愛地球行列。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，HAPPY GO長期深耕會員點數市場，悠遊卡公司擅

場交通與小額消費支付工具，各擁有的客群龐大且消費特性不盡相同，透過這次雙強策略合作，讓HAPPY GO點數進一步跨足到全台的交通場域，並在點數作為有效的行銷誘因促動下，共同推廣雙方的行動支付工具。

HAPPY GO卡友在8月6日前，於HAPPY GO App兌換「悠遊付活動資格券」並完成指定任務，最高可拿HAPPY GO 點數1201點，新註冊成為悠遊付會員，前300名可獲得HAPPY GO點數200點，悠遊付再加碼提供價值300元現金回饋券，不論在超商、飲料店或百貨均可使用。另外，即日起至8月6日止，以記名悠遊卡購買基北北桃都會通定期票，還可抽HAPPY GO點數1000點。