高市知名冰店「欣豐冰店」出包，截至今（18）日下午4時共計44人吃完冰後，中毒因症就醫。網友也抓包該店去年還入選高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單中，高市議員白喬茵狠酸，市府難道沒責任嗎？用一個「暖」字就可自動過濾掉沙門氏桿菌嗎？

對此，高市府觀光局回應，欣豐冰店是高雄老字號冰店，去年經網友票選及大數據分析，才成為大港閱冰推薦名單之一。去年大港閱冰冰品市集嘉年華，皆已聯合衛生局，對於所有參與市集的冰品店家，進行冰品安全講習、食品衛生（包含冰塊）檢驗、合法營業登記等嚴格把關。今年辦理相關活動也將比照辦理，嚴格督促參與活動店家留意衛生安全環節，確保食安。

白喬茵今晚PO文狠批，真的想不透為什麼陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店，不只大人集體中毒，還讓小孩急性腎衰竭，目前累計34人受害，如果醫生市長不是故意的，那就是觀光局活動亂辦錢花錢，最後陷害了亂推薦亂打卡的陳其邁。

針對觀光局澄清「欣豐冰店是高雄名氣老字號冰店，去年經網友票選推薦及大數據分析，成為活動推薦名單之一」，白喬茵痛批，這種馬上甩鍋給網友的功力實在厲害耶！「潛台詞就是：都是你們說很棒很喜歡我才放進名單的，跟我一點關係也沒有」。

白喬茵進一步調閱預算發現，去年「大港閱冰」活動花了66萬，今年打算擴大辦理追加到200萬，一個動輒上百萬的活動說你沒責任？不用把關環境是否衍伸汙染？不用檢驗產品來源和製作過程？難道用一個「暖」字就可以自動過濾掉沙門氏桿菌嗎？

今年「大港閱冰」下個月就要開始，白喬茵呼籲，高市政府務必用最高的食品安全標準去審視，審查店家合格的食品登記，也請相關單位認真把關食品安全衛生，不要罔顧高雄市民的健康，把活動的美意變成市民的惡夢。

高市衛生局回應，今天高雄市政會議上，市長陳其邁裁示為強化冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品之衛生安全，衛生局自今日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，提升市售現場冰品之衛生安全。