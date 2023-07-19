都市裡的生活步調快，長照的需求人數也越來越多，長輩白天獨自在家無人陪伴，日間照護中心就像是長輩的托兒所，每天不僅有豐富有趣的課程活動，也可以交朋友，三不五時還會有樓下幼兒園的小朋友來陪伴玩樂。另外，有 AI復能地墊的進駐，更能幫助長輩復能延緩退化，連高齡94歲的蔡奶奶也說，來到這邊後「整個都不一樣了」。

長照路遙誰給力》「AI復能地墊」抗失能讓老人動起來 「日照中心」有童工爺奶忘憂樂開懷

早晨剛開始，日照中心的長輩們正在做早操，一個口令一個動作，要讓阿公阿嬤們暖暖身活絡筋骨，牆上課表排滿滿讓長輩不無聊，對此，龍山日間照顧中心督導林潔茹說，平常都會安排肢體伸展的活動，藉此訓練長輩的肌耐力。除了做早操暖暖身，還有日照中心還有更高強度的活動訓練，照服員發放紅色的「活力甜甜圈」，讓長輩用抓握的方式訓練反應能力以及協調力，最後活潑的長輩們還玩起了人體套圈圈，有趣的運動訓練讓長輩們也都樂在其中。另外，林潔茹說，照服員也會針對於認知或腦力活化的部分安排一些益智活動，像是利用「AI復能地墊」，並設計一系列適合銀髮族的運動遊戲，藉此訓練長輩的計算能力、定向感以及手眼協調能力，也能延緩他們因為老化而造成的失能問題。

「活力甜甜圈」訓練長輩反應能力以及協調力。(圖/林荷玉)

「AI復能地墊」抗失能讓老人動起來。(圖/林荷玉)

到了午餐時間，還有幼稚園的小朋友來到日照中心打工，他們的任務是幫爺爺奶奶擺放餐盤以及端湯，互動相當溫馨。林潔茹坦言，「老幼共學」的活動不僅能讓長輩及幼兒更貼近，也能營造溫馨的用餐氛圍，也讓長輩更有胃口。餐食的部分，照服員則是會針對每位長輩的牙口來做調整，較難咬碎的食物就需要用剪刀剪過，甚至要用果汁機攪打，讓長輩方便做吞嚥。

小朋友來到日照中心打工，幫爺爺奶奶擺放餐盤相當溫馨。(圖/林荷玉)

日照中心內環境寬敞明亮，所有長輩使用的椅子桌子，甚至是運動器材都必須是安全設計，教室的牆壁則是有同學們的手作飾品做點綴，也讓平淡的白牆多了份童趣。在照片牆上也能看出，長輩們來到日照中心後都變的更開朗了，一位72歲的張伯伯原本是獨居老人，因為生病導致憂鬱症，他說，一個人在家不僅非常無聊，出門走路也不方便，社會局幫他安排了日照中心後，來這邊跟大家聊聊天，不好的事情也全都忘掉了。

教室的牆壁有同學們的手作飾品點綴，多了份童趣。(圖/林荷玉)

要能接受日間照中心的服務，長輩必須年滿65歲，但其中有位94歲的蔡奶奶，瘦小的她駝著背在眾多長輩裡頭顯得格外突出，「來到這整個世界都變不一樣了」，蔡奶奶說道，因為還沒來到日照中心前，白天兒女要上班，奶奶都是一個人孤單在家，她說就算兒女讓她吃好一點的食物，一個人也不會比較開心，但是來到日照中心有可愛的小朋友陪她聊天，讓她的生活被大大的改變了。林潔茹說，有些長輩會抗拒來日照中心，因此在接觸他們之前，會先了解長輩過去的生活背景，再從中找到他們感興趣的事物。林潔茹也感性表示，每一天跟長輩的互動相處，都能看到長輩很可愛的一面，雖然是在照顧長輩，但同時自己也被關心著，彼此就像是家人一般親密。