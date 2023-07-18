日本國民AV女優三上悠亞擁有天使臉蛋跟F級傲人身材，活躍成人領域8年間，拍過上百部作品，在海、內外擄獲大批粉絲，然而下個月拍完最後一部作品就要正式引退，今(18)日片商S1公開預告片，上演4P等大尺度戲碼，讓AV達人「一劍浣春秋」在推特驚呼完全燃燒：「比想像中激烈。」

片商今日預告三上悠亞8月16日滿30歲的前一天，發行生涯最後一部作品，同時曝光作品封面、劇照以及預告片，「一劍浣春秋」在網站「Play no.1」分享此事，坦言原以為三上悠亞會流淚向粉絲告別，並在中間穿插簡單的啪啪啪鏡頭便結束，但看完後驚覺場面比想像中大。

一劍浣春秋透露影片內容，表示三上悠亞漂亮入鏡，接著工作人員獻花感謝8年來的付出，打砲方面，三上悠亞曾提前透露有多P畫面，結果卻比想像中激烈，大呼：「好長時間一打一的三上悠亞居然4P了」，除此之外，新作以紀錄片的形式呈現，讓觀眾看她從收下指示到完成表演的過程，多了些臨場感，卻有個限制女優發揮空間的缺點：「很多朋友期待的劇情片，不可能在這種情況展開。」

而三上悠亞本人也在推特分享引退消息，許多粉絲在下方不捨地說：「我們會想念妳的」、「謝謝妳這幾年給我們的快樂，保重喔」、「生日快樂，希望未來能夠快快樂樂」、「好久沒看過老師的作品了，就讓我們好好享受最後一部片吧！」