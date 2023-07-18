台灣指數公司公布「公司治理100指數」成分股今年度定期審核結果，新納入的成分股計有台泥、興農、光寶科、大同、群光、華建、根基、台灣高鐵、漢翔、慧洋-KY、彰銀、台中銀、臺企銀、王道銀行、統一超、信邦、創意、晶睿、台勝科、欣陸、南寶、和碩、豐祥-KY、上海商銀、啟碁、樺漢、研揚、力積電、鈺齊-KY、寶成等30檔股票。

台灣指數公司表示，公司治理100指數於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等成分股挑選程序。

公司治理100指數是以在台灣證券交易所掛牌的上市公司（含國內上市公司、外國企業第一上市公司及創新板股票，不含TDR），先刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票。

再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20％」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票。

之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，因此，並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。