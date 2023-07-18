周迅在《不完美受害人》面對職場性騷、被拱喝酒勇敢說不。（iQIYI提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

林允在《不完美受害人》飾演案件受害人趙尋。（iQIYI提供）★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

劉奕君在《不完美受害人》劇中是性侵案嫌疑人。（iQIYI提供）★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

影后周迅主演的愛奇藝時代話題洞察劇《不完美受害人》17日首播，故事節奏明快大受好評，劇中周迅飾演律師林闞英姿颯爽，演技炸裂，不過律師的專業台詞也讓她花了不少功夫，她受訪時透露：「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規法條的時候，一個字都不能錯。」

周迅在影史創下大滿貫紀錄，曾獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠，挑劇本的眼光獨到，《不完美受害人》是她繼《如懿傳》、《小敏家》後又一力作，加上搭檔的是曾演出《瑯琊榜》、《偽裝者》的戲骨劉奕君，因此未演先轟動，在愛奇藝官網的預約觀看人數超過350萬人，首播後好評如潮，節奏明快、懸疑感飽滿。該劇聚焦職場性侵案件，以女性視角深入刻畫女性遇到創傷、侵害後的艱難過程，劇裡的案件反轉不斷，更多的曲折與挑戰扣人心弦。而揭開創傷的目的，是為了用愛戰勝黑暗，以最完美的狀態幫不完美受害人撫平創傷。

周迅首集帥氣出場，不但巧妙避開職場性騷，面對酒桌文化被大客戶逼喝酒時，先是平靜說「如果你們誰要灌我酒的話，我抬腿就走人」，對方後面惱羞成怒，周迅更是堅定立場回嗆：「我賣的是法律服務，而不是我這個人，我沒有義務對你唯命是從，更沒有義務陪你喝酒。」讓觀眾看了大呼過癮。

《不完美受害人》卡司陣容堅強，除了周迅、劉奕君、林允領銜主演，陳數、鍾楚曦、董潔也特別演出，故事主要描述趙尋（林允飾）疑似遭到上司成功（劉奕君飾）權勢性侵，而引發一連串的故事；律師林闞（周迅飾）接受嫌疑人成功的委託，憑藉出色的職業素養和前置調查，推翻被害人趙尋的刑事指控，但法律事實與個人情感立場產生的衝突，卻讓林闞面臨前所未有的職業倫理挑戰。

該劇演員演技在線，周迅、劉奕君等人的演技自然不在話下，就連以電影《美人魚》走紅的「星女郎」林允也被網友誇演技進步很多，把受害者的委屈、無助、傷心的情緒拿捏到位，林允的演技話題還因此上了微博的熱搜，被網讚「有被驚喜到」「演技進步很大，感受到受害者的內心活動」。

周迅也透露，在《不完美受害人》裡可以看到「不完美受害人在經歷一些不好的事情的時候，她們軟弱過、屈服過，她們會審視自我的不完美，也迸發出勇敢，而林闞也會從中找到10年前的自己。」

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