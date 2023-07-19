昔TVB當家花旦邵美琪淡出螢光幕多年，近日在東京街頭被粉絲捕獲，58歲的她依舊保養得宜，完全看不出歲月痕跡，讓網友都驚嘆不已，直呼「好美好年輕」。

有網友近日在銀座逛街時巧遇邵美琪，猶豫半天要不要上前合影，怕打擾到她但不去又感覺會後悔，所以還是鼓起勇氣上前，沒想到她人超級nice、有禮貌，還主動聊天，讓她興奮狂讚「氣質無敵又超級酷，好愛她啊！感覺自己都要彎了」。

邵美琪58歲仍保養得宜。（圖／取自小紅書）

影片中一身黑的邵美琪狀態超好，不僅身材沒有走樣，依舊纖瘦，臉蛋也緊緻無瑕疵，讓網友看了也頻誇「邵美琪還是很美啊」、「她狀態超年輕啊」、「保持得好好啊」，不過有人表示電視上看到的她比較胖、下顎特別寬，對此，巧遇她的網友也表示、「一點也不胖，但是還不像有些明星真人瘦到沒存在感，超有氣場」。

邵美琪昔是TVB當家花旦，但感情卻不如事業順遂，其中最為人熟知的就是與鄭伊健的一段情，她在事業、健康陷低潮時，男方還承諾會照顧她一生一世，因此外界都看好兩人會步入禮堂，但最終仍以分手收場，鄭伊健和梁詠琪的交往更讓他背上負心漢罵名，「奪麵雙琪」三角戀轟動一時，之後鄭伊健與女星蒙嘉慧結婚，邵美琪開設微博帳號的第一條PO文，就是向舊愛獻上祝福，可見在分手後兩人仍保持良好關係。