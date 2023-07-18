林子閎宣布10月好消息。（TVBS提供）

TVBS藝人林子閎的海外粉絲見面會歷經了東京、首爾，最終場來到日本大阪，現場600位粉絲座無虛席，活動一開始，林子閎就以大阪方言「喜歡大阪」打招呼，哄得粉絲熱情尖叫。經歷3場粉絲面對面活動，林子閎坦言自己有點社恐：「以前是跟團體（SpeXial）一起面對粉絲，所以沒什麼問題，但這次是我一個人面對，算是人生一大突破，有種打開心胸，接受被人喜歡這麼直接的情感。」

林子閎從第一場粉絲見面會緊張到說不出話，到最後放飛自我，除了在首爾大跳女團舞，這次也跟粉絲一起玩「槍擊Bang！」遊戲，主持人解釋大阪人很熱情有趣，像是你說「Bang！」他們就一定會配合演中槍，現場實驗真的有粉絲配合直接扮演倒地，一問之下果然是大阪人！林子閎入境隨俗地開啟幽默感，粉絲都稱讚他很搞笑，林子閎笑說：「我沒有在搞笑，但大家都一直笑，我是個很有氣質的演員好不好！」

他在活動中一連獻唱〈心牆〉、〈十年〉兩首歌曲，可惜在出發前不小心染上重感冒，一路上發燒腦霧、喉嚨沙啞，差點唱不出聲音來，最後是忍著咳嗽把歌唱完，讓他對自己不完美的表現感到遺憾。第一次來到大阪的林子閎表示：「一直都聽說大阪是很熱情又有幽默感的城市，實際跟粉絲見面後果然名不虛傳。可惜時間不夠，沒有辦法去環球影城玩，下次希望不是工作，是跟心愛的人一起來玩。」

林子閎出道11年，今年將邁向30歲生日，在台灣粉絲敲碗下，他也在場上宣布將在今年10月1日生日當天，加辦一場「台北粉絲見面會」。