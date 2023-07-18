民眾黨主席柯文哲透露很多藍營立委參選人私下去拜託他的選區不要提名人。國民黨主席朱立倫今天晚間參加開元聯誼會挺侯大會前受訪表示，民進黨做不好，在野黨要努力讓民進黨下台，讓政黨輪替，立委提名要盡量讓席次越多越好，提名過程如果會讓自己人落敗，損人不利己的，就希望要協調整合。

對於藍營小雞去找柯文哲拜託不要在他們的選區提名，朱立倫表示，2024年為了中華民國好，為了台灣好，一定要政黨輪替，讓做不好、讓兩岸兵凶戰危、讓大家過苦日子的民進黨下台反省，這才是民主真諦。

朱立倫呼籲在野黨，包括國民黨跟民眾黨，大家要一起努力，立委的部分，就是盡量讓席次越多越好，在提名過程中，如果發生會損人不利己或是自己人落敗的狀況，就是要來努力協調整合。至於目前立委提名狀況，他說全代會前還有10席左右在努力當中。

柯文哲也說藍白合再拖兩三個月可能水到渠成。朱立倫說，大家有共同的理念，都知道要為中華民國、為台灣好，就需要政黨輪替，讓台灣過好日子，這是大家一起努力的目標，現在就是一步一腳印，把立委選區能夠溝通的就好好溝通協調，選民也期待政黨輪替，這是我們努力的目標。

媒體也問朱立倫如何看侯友宜716抗議的表現，朱立倫說，侯友宜很努力傳達關心所有公平正義的事情，跟年輕朋友站在一起， 有聽見掌聲跟噓聲，我們要把噓聲化為掌聲，這就是自我反省，自我努力，自己跟自己比賽最重要的原因。

至於國民黨全代會是否邀請前高雄市長韓國瑜？朱立倫說，韓國瑜是中評委可以列席，黨中央也有發函，希望韓國瑜共襄盛舉。