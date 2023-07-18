出土遺構移置。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

送往大園污水處理廠倉庫暫存。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園捷運綠線G07車站為原桃園車站所在位置，捷運施工時挖出訊塘埔文化遺物及近代鐵道遺構，捷運局考量颱風季將至，不適合長期置放工地內，依文化資產保存法相關規定，獲得主管機關同意移出暫置，以妥善保存出土遺構，18日正式移往大園汙水處理廠暫置，未來再移回融入地面景觀及車站建築設計。

G07車站工程範圍早於2016年即因桃園火車站舊站第二月台南側軌道可能存有日治時期車站遺構，由主管機關文化局決議列冊追蹤，桃園舊站體拆除及開挖，皆在專業考古機構監看下進行。2020年工程開挖前試掘，陸續發現4千年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構等文化遺留。

G07車站捷運工程配合文化資產保存法相關規定進行考古試掘、發掘、翻模及提取，停止所有影響文化資產保存之施工行為，極力爭取出土遺構完整風貌，所有試掘發掘範圍及數量、翻模提取的量體大小等皆仔細進行，盡力保存現場的出土遺構。

自2020年歷經2年多的考古調查及發掘，期間桃園捷運綠線G07車站工程配合文資法規定停工，在確認G07車站工程範圍內發現的出土遺構皆已完整發掘後，去年6月29日桃園市考古遺址審議會通過捷運局所提報的文化資產保存活化計畫，文化局才同意在專業考古機構施工監看的前提下復工，如發見疑似遺址或具古物價值者，仍須依法保存，至此G07車站克服重重困難，於去年8月復工後，G07車站完成第一層土方開挖，深度已達10公尺，期間並無新發現遺構，往後開挖發現遺留遺址可能性已不大，捷運局已可依法加緊趕工。

桃園車站屬全台灣少數「五代同堂」的車站，自清代劉銘傳時期興建桃仔園車站，至現在使用中的桃園火車站臨時站，為讓市民朋友能了解歷史脈絡，捷運局已成立設計諮詢委員會，未來出土遺構將融入地面景觀及車站建築設計，並獲得文化局多方指導，結合市府團隊量能共同為市民朋友打造為以考古文化資產為主軸，能與民眾在日常生活中充分對話，成為桃園在地一個具有教育意義的「活的博物館」。

G07車站陸續發現的文化遺留，翻模提取的遺構除少部分暫置專業考古機構倉庫以外，大部分遺構皆暫置於G07車站工地一隅妥適包覆留存，為與市民朋友公布發掘成果，藉由去年舉行10場現地參觀活動、今年進行考古論壇及考古特展舉辦多場走讀活動，讓有興趣的市民朋友近距離觀看出土遺構，現場看見時空交織古今相連的歷史足跡。

捷運局長劉慶豐表示，出土遺構雖有妥善固定包覆，仍不宜長期放置於工地，為降低工區無法預期的風險，捷運局將遺構先移往大園汙水處理廠暫置，移置過程文化局派員現場監看，共同確保遺構移置過程不致損壞，目的是工程期間讓遺構可以有更良好的保存，捷運局規畫出土遺構未來將移回並納入捷運綠線G07車站設計進行展示，期許能讓市民了解過往先民的生活足跡，打造一個與文化資產共存共榮的捷運車站。