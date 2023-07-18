信義鄉農會聯手手機遊戲公司推出限量「青梅煮酒論英雄」的青梅酒、青梅醋，限量500瓶只送不賣。（楊靜茹攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

南投縣信義鄉農會曾與電影、電視劇合作，推出聯名商品熱賣，這次與手機遊戲《三國志戰略版》合作，依三國故事「曹操青梅煮酒宴劉備」橋段，推只送不賣青梅醋、青梅酒紀念贈品，民眾在梅子夢工廠線上購物可獲虛擬寶藏卡。信義鄉農會說，盼透過手遊推出的抽獎、網購送虛寶卡活動，讓年輕朋友認識南投優質農特產品。

信義鄉農會梅子夢工廠長張志雄表示，信義鄉是青梅產地，農會為了打進年輕族群消費市場，推動跨界合作，過去就曾與電影《海角七號》合作推出知名酒品「馬拉桑」，後續還與電影《KANO》、電視劇《春梅》等合作，都有不錯成績，首度與手遊業者合作。

手遊業者、青鳥互娛總經理柯傑元說，慶祝《三國志．戰略版》2年半周年慶，玩家除了可以獲得豐厚的遊戲道具及貨幣外，這次從三國故事中有「曹操青梅煮酒宴劉備」橋段得到靈感，將青梅這一項農產融合虛擬遊戲，聯手信義鄉農會推出限量「青梅煮酒論英雄」的青梅酒、青梅醋，讓玩家或粉絲在手遊關卡中及臉書粉絲專頁參加抽獎，限量500瓶只送不賣。

信義鄉農會指出，該款手遊遊戲港台、澳門的下載量高達千萬次，這次將青梅農產品製成遊戲主題贈品，考量玩家年齡有大有小，未成年只會贈送青梅醋，民眾若線上購買信義鄉農會商品，也會獲得手遊虛擬寶物卡，盼「虛實結合」，不僅雙方能互惠，也希望讓更多人認識南投優質的農特產品。

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