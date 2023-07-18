經典百老匯音樂劇《貓》7月初展開全台巡演，口碑佳評如潮，第3站來到桃園展演中心，這也是《貓》首度在桃園演出，承接著在高雄及台中都場場爆滿的氣勢，飾演長老貓的百老匯音樂劇演員布萊德利托（Brad Little）及飾演女主角的安妮塔路易絲科比（Anita Louise Combe） ，也搶先在開演前與媒體見面，這次也是首度有超大型規模的舞台劇進入桃園展演中心，場館的後台滿滿都是原汁原味搬來的舞台道具。

布萊德利托表示，在高雄與台中的演出後，感受到台灣觀眾滿滿的熱情，令他非常印象深刻，安妮塔路易絲科比也透露，雖然《貓》是全英文演出，但她感覺觀眾們正在以視覺、聲音、故事敘述和音樂的形式，欣賞與接收《貓》劇想傳達的意義，尤其讓她印象深刻的是台下兒童觀眾閃爍的眼神，同時很榮幸能為給予如此積極響應的觀眾們進行演出。

提到在台最印象深刻的食物，布萊德利托說他非常喜歡台灣食物，珍珠奶茶更是他的能量來源，幾乎每天都要來上一杯再開工。同時提到這次的巡演行程相當緊湊，對於無法在台灣深度旅遊感到非常可惜，希望之後還有來台灣走走的機會。安妮塔路易絲科比則說，雖然自己不是一位很喜歡探索美食的人，但真的非常喜歡台灣的佳餚，2位演員也都異口同聲地表示，台灣溫暖的人情味是他們永遠忘不了的美好回憶。

提到最大的挑戰，布萊德利托表示是需要在炎熱的天氣下穿著厚重的戲服，然而對他來說，盡力呈現完美的演出給觀眾是他所樂意的，因此他仍然很享受這一切。安妮塔則說，她的挑戰是必須在每次都當作是第一次演出，才可以讓觀眾保持新鮮感與活力，這也是她想呈現給所有台灣觀眾的演出形態。

文化局也提到，為了讓更多年輕學子能夠進場欣賞四大音樂劇之一《貓》，特地在桃園場加開限量青年席次。只要使用文化幣800元，就可以買到原價3800元的前排座位，更多購票詳情請洽寬宏藝術。