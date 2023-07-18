38歲女星陳筱蕾過去以甜美形象，成為不少歌手的MV女主角，還活躍於綜藝節目《女人我最大》，但2018年自曝罹患腦瘤，曾開腦治療導致「顏面神經失調」，至今她以半退出演藝圈；沒想到腦瘤仍復發，讓她只能樂觀地面對，已有心理準備「共存一輩子」。

據《中天新聞網》報導，陳筱蕾在節目上分享對抗腦瘤的心路歷程，起初決定接受開刀，成功續命但也造成自己顏面神經受損，沒想到過2年就復發，第二次治療以放射手術為主，結果引發「腦水腫」，壓迫到腦神經，有了頭暈、耳鳴、面癱等症狀，甚至走一小段路都會跌倒。

陳筱蕾卻很樂觀地面對自己的腫瘤，她透露目前維持在最大3.3公分的狀態，聽神經瘤則已開始慢慢壞死變黑，還要花幾年時間才會萎縮掉，「只要它不再長大，就可以好好共存一輩子」。另外，陳筱蕾因為顏面神經失調的關係，怕上節目會不被接受，半退出演藝圈的她只能省吃儉用過日子。

據悉，陳筱蕾2018年檢查出腦瘤，動手術後花了2年多慢慢康復，但2021年腦瘤卻再度復發，徹底改變她原本的生活，但她樂觀的態度也吸引廣大網友留言加油打氣，「一定會越來越健康的，加油」、「很心疼，佩服妳如此勇敢」。