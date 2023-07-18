受政治因素影響，近年越來越多香港人移民、旅居台灣，其中不乏已退休的高知識份子，為回饋台灣社會，投身公益活動，成為台灣孩子們的重要他人。在桃園的睦祥育幼院，就有4名熱心香港知識份子，每周空出時間免費教孩子學英文、數學、劇場表演，亦有醫師帶著孩子們進行電影賞析，透過影片教導孩子課堂上學不到的知識。

數年前，睦祥育幼院一名注意力不足過動症（ADHD）的孩子來到聯新國際醫院精神科主治醫師林博診間。因孩子情緒不穩、具有攻擊行為，造成育幼院工作人員大量耗能，林博為孩子治療之際，也對工作人員提供支持，就此催生了搶救受虐兒婦關懷協會的「桃花源計畫」。

身為搶救受虐兒婦關懷協會顧問的林博，有感於育幼院孩子的需要，召集了來台定居的香港高知識份子，一同為孩子提供服務。林博表示，近年來受政治因素影響，來台的港人越來越多，其中也不乏退休的社會菁英，希望能在台灣貢獻自己的力量。

「育幼院的孩子大部分的家庭都沒有功能，父母吸毒、坐牢，孩子在外流浪，才被社會局安置」。林博指出，這些孩子從過去的家長身上學到很多不好的生活習慣，需要更多元的角色認同，讓他們看到大人並不是只有吸毒、做違法的事情，也可以成為優秀的樣子。

參與「桃花源計畫」的4名港人，都來自不同領域，包括丁姓香港大學數學系名譽副教授、管理香港4分之1護理師的廖姓專家、前主播兼舞台劇負責人魏綺珊（香港著名戲劇工作者陳文剛之妻），及長年住在台灣的林博，4人分別負責數學、英文、劇場表演的教學，及電影賞析。睦祥育幼院主任朱嘉敏表示，4名老師都是免費提供服務，給了育幼院非常大的支持。

曾有孩子體驗過被拋棄的經驗，難以與他人建立關係，也不願意接受心理諮商，但在「桃花源計畫」介入後，願意敞開心房，與林博聊一聊。朱嘉敏認為，4位老師願意付出時間陪伴孩子，讓孩子在困境中能找到人幫助，對他們而言就已經很足夠。

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