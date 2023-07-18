「絲路風采·如意甘肅」海峽兩岸記者聯合採訪活動16日在甘肅蘭州啟動。擔任採訪團團長的大陸國台辦發言人、新聞局副局長陳斌華18日表示，這趟行程安排媒體深入西北腹地，尤其到歷史文化底蘊深厚的甘肅，希望讓台灣跟香港的民眾能夠瞭解甘肅真實且全面的情況。

陳斌華曾擔任新華社記者，有多年駐台經驗，這次以官員身份，組團率媒體至甘肅參訪，讓他回憶起早年的工作經驗，曾經和許多台灣媒體同業走遍千山萬水，「也見證了兩岸記者之間的友誼甚至戀情，感覺就特別好。」

陳斌華坦言，身為採訪團團長，深感壓力和責任重大，要保證大家的採訪行程一切順利。而且他也是媒體人出身，希望所有的行程都能更好地滿足媒體的需要，留給大家更充足的時間採訪，不會讓記者走馬觀花。

陳斌華強調，另外他還要確保行程中大家一路平安順利，而且都不虛此行、有所收穫，能夠讓台灣跟香港的同胞能夠瞭解甘肅的真實的全面的情況。

為什麼國台辦和記協這次會選擇甘肅作為兩岸媒體聯合採訪的目的地？陳斌華表示，平時媒體可能到東南沿海採訪報導的機會比較多，但大陸幅員遼闊，其實每個省區的差異都很大，大家如果能夠深入到西北腹地，尤其到歷史文化底蘊深厚的甘肅，來瞭解大家歷史中、記憶中、文化中，甚至曾經背誦過的詩歌中的甘肅，而且進而能夠瞭解到這10年來在隴上大地發生了哪些變化，可能會讓大家對大陸有更真實、更全面的瞭解，而不只是說大陸的東南沿海有多發達、有多進步。

陳斌華舉例，今天採訪團一行到了金昌，很多人來之前可能聽都沒聽說過金昌這麼一個地方。這趟行程安排，希望讓大家對大陸有一個全面的瞭解，而且會更加豐富，更加具體。除了歷史遺跡、文化景點，也會讓大家欣賞自然風光。「大家看到的鄉村、工廠、這裡的市民，他們一直特別真實的生活在這塊土地上，大家對大陸的瞭解會更全面、更豐富、更具體。」

本次聯合採訪活動共歷時8天，行程約1100公里，有來自兩岸、香港的23家媒體和43名記者，將走訪蘭州、武威、張掖、酒泉、敦煌、嘉峪關等河西走廊城市。