證交所今（18）日董事會通過鴻華先進（2258）、AMAX-KY（6933）及巨鎧精密（2254）等三家公司上市案，其中，鴻華先進及巨鎧精密二家是在創新板上市。若這三家公司上市作業程序來得及，可望在今年底前上市掛牌。