證交所董事會通過鴻華先進、AMAX-KY及巨鎧精密上市案 19:332023/07/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所今（18）日董事會通過鴻華先進（2258）、AMAX-KY（6933）及巨鎧精密（2254）等三家公司上市案，其中，鴻華先進及巨鎧精密二家是在創新板上市。若這三家公司上市作業程序來得及，可望在今年底前上市掛牌。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《台北股市》證交所發表新企業識別 8/7碳權交易所、創新板指數登場 巨鎧精密創新板上市案 證交所6/30將審議 《證交所》證交所創新板主題式業績發表會 新登場 #巨鎧精密 #鴻華先進 #證交所 #AMAX #上市案 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》碳交所今召開發起人會議暨董事會 林修銘擔任董座 11:082023/07/18 財經 《國際經濟》俄羅斯證交所和銀行 周一正常營業 10:482023/06/26 財經 《證交所》投資資訊中心今上線啟用 結合ESG InfoHub提供一站式服務 11:182023/07/12 財經 林修銘展望下半年 外資將持續流入台股 19:272023/07/10 財經 《證交所》聯策明上市審議 07:572023/07/18 財經 證交所官網首頁全新改版 為國際盃競賽再加分 20:252023/07/05 財經 證交所推出ESG Infohub 提供完整永續投資資訊 12:542023/07/12 財經 聚鼎違反重訊及內控 證交所開罰20萬元 20:302023/07/07 財經 證交所：證券商資安以零容忍為目標 20:412023/07/14 財經 創新板合格投資人戶數突破20萬戶 首台Gogoro幸運得主出爐 19:472023/06/28 財經 推動ESG火車頭 林修銘：證交所三大平台陸續上路 11:432023/06/28 財經 《證交所》證交所7月3日啟用新企業識別系統（CIS） 15:592023/06/27 財經 如興延遲申報重訊 證交所開罰10萬元違約金 17:222023/07/05 財經 證交所訂7月26日除權息基準日 18:542023/07/18 財經 《證交所》鴻華先進科技今創新板上市審議 08:282023/07/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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